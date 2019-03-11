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محافظ المنيا يكرم "مسعفين" عثرا على 96 ألف جنيه بحادث بالصحراوى الشرقى

الإثنين، 11 مارس 2019 01:25 م
محافظ المنيا يكرم "مسعفين" عثرا على 96 ألف جنيه بحادث بالصحراوى الشرقى محافظ المنيا مع المسعفين
المنيا - فريق المحافظات
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كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، اثنين من رجال الإسعاف، عثرا على مبلغ مالى 96 ألف جنية بحادث على الطريق الصحراوى الشرقى، وقاموا بتسليم المبلغ لمركز الشرطة، حيث منحهما المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالى تقديراً لأمانتهما .

أكد المحافظ إن ما فعله رجال الإسعاف فى هذه الحادثة يعد نموذجا يحتذى به فى الأمانة والشرف فى أداء واجبات عملهم وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها رغم الإغراءات التى يتعرض لها الإنسان، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين فى هيئة الاسعاف ، لافتا أن المكافأة لا توازى القيمة الأخلاقية التى قدمها المسعفين والتى أصبحت مثالا وقدوة للجميع.

من جانبه، قال الدكتور شريف مدحت ، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إن السائق عبيد عامر محمد، والمسعف اشرف محمود عبد الله عثرا على مبلغ 96 ألف جنيه، بحوزة مصاب فى حادث سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى "الجيش"ـ الشيخ فضل امام مركز بنى مزار، وسلما المبلغ إلى مركز شرطة بنى مزار .

 


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