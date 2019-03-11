محافظ القليوبية: مسابقة الأسرة المصرية تؤكد حرص الدولة على دعم ذوى القدرات الخاصة

القليوبية إبراهيم سالم

أشاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بإطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019 الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة.

وأكد المحافظ، أن هذه المسابقة تأتي تقديرًا للدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في بناء الوطن، لافتا إلى أنه سيتم خلال مسابقة الأسرة المصرية الخاصة بذوي الإعاقة اختيار الشخص المثالي في فئات "أم ذات إعاقة - أم لأبناء ذوي إعاقة - أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة"، ويجرى تحديد ذلك في استمارة الترشح.

وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة على تقديم كل الدعم لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة لتمكينهم ودمجهم داخل مجتمعهم فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ويتمتعون بقدرات إنتاجية لا يستهان بها والكثير منهم حقق بطولات في كافة المجالات.

يذكر أن المجلس القومي لشئون الإعاقة أعلن عن إطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019 التي من خلالها سيتم اختيار الشخص المثالي في الفئات الآتية: أم ذات إعاقة - أم لأبناء ذوى إعاقة - أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة.