video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 10:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: مسابقة الأسرة المصرية تؤكد حرص الدولة على دعم ذوى القدرات الخاصة

الإثنين، 11 مارس 2019 10:23 ص
محافظ القليوبية: مسابقة الأسرة المصرية تؤكد حرص الدولة على دعم ذوى القدرات الخاصة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أشاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بإطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019 الخاصة بذوي الإعاقة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة.
 
وأكد المحافظ، أن هذه المسابقة تأتي تقديرًا للدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في بناء الوطن، لافتا إلى أنه سيتم خلال مسابقة الأسرة المصرية الخاصة بذوي الإعاقة اختيار الشخص المثالي في فئات "أم ذات إعاقة - أم لأبناء ذوي إعاقة - أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة"، ويجرى تحديد ذلك في استمارة الترشح.
 
وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة على تقديم كل الدعم لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة لتمكينهم ودمجهم داخل مجتمعهم فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ويتمتعون بقدرات إنتاجية لا يستهان بها والكثير منهم حقق بطولات في كافة المجالات.
 
يذكر أن المجلس القومي لشئون الإعاقة أعلن عن إطلاق مسابقة الأسرة المصرية مارس 2019 التي من خلالها سيتم اختيار الشخص المثالي في الفئات الآتية: أم ذات إعاقة - أم لأبناء ذوى إعاقة - أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يجتمع بلجنة اختيار الأم المثالية لاختيار 5 أمهات لتكريمهن

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

المجلس القومي لذوي الاعاقة

ذوى الاعاقة




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة