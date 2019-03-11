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الإثنين، 11 مارس 2019 01:39 م
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محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

الإثنين، 11 مارس 2019 01:19 م
محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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بلغ إجمالى كميات القمامة التى تم جمعها فى الفترة من 2 وحتى 8 مارس، 26 ألف و928 طن ،استقبلتها 7 مصانع للتدوير تملكها محافظة الدقهلية فى أجا، سندوب، بلقاس، قلابشو، المنزلة، المطرية، السنبلاوين ،13 ألف و765 طن لمعالجتها. 

صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وأضاف أن الدقهلية تعد المحافظة الأولى على مستوى المحافظات فى ملكية مصانع التدوير التى تقوم وفقا لطاقتها اليومية بتدوير 2900 طن فى اليوم، بينما لا تستقبل سوى كمية تتراوح ما بين 50،70% من طاقتها الإنتاجية اليومية، لذلك فإننا نعمل على زيادة كميات القمامة التى يتم نقلها إلى المصانع، لأنه كلما زادت الكميات الموردة للمصانع كلما كان ذلك مقياسا لارتفاع مستوى النظافة فى شوارع القرى والمدن بالدقهلية.

وأضاف أن مشكلة النباشين التى تعانى منها مصر جميعا سوف تقل حدتها إذا نجحنا فى تعميم تجربة الجمع من المنبع ونقل ما يتم جمعه من قمامة مباشرة إلى مصانع التدوير ثم إلى مدافن القمامة.

 

 


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محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

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