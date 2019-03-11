محافظ البحيرة يستقبل القنصل الفرنسى لبحث التعاون فى مجالات السياحة

البحيرة – الامير نصرى

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمكتبه صباح اليوم، السفيرة جانينا ايريرا القنصل العام لدولة فرنسا بالإسكندرية، لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات السياحية والعلمية والثقافية التي تهم الجانبين، خاصة بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء مدينة رشيد الجديدة بالتوازي مع اعمال تطوير وتنمية رشيد القديمة، والتي تعد ثاني أكبر تجمع للآثار القديمة فى مصر بعد مدينة القاهرة، وكذا إعلان دولة فرنسا عام 2020 عاماً لإفريقيا، والذي سيتم من خلاله توطيد العلاقات وتقديم العديد من المنح لتنمية قارة إفريقيا.

و أكد محافظ البحيرة، على عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين دولتي فرنسا وجمهورية مصر العربية، والتى تمتد جذورها لما قبل الحملة الفرنسية، حيث تعد نموذجاً متميزاً لعلاقات التعاون المثمر التي تقوم على الاحترام المتبادل، والفهم الواعي لكافة التطورات الاقليمية والدولية، كما ترتبط الدولتين بالعديد من القضايا والمصالح المتبادلة .

هذا وقد استعرض آمنه، مقومات محافظة البحيرة المتنوعة فى المجال السياحي والزراعي والثقافي والصناعي والتجاري، مؤكداً على أن محافظة البحيرة واعدة وجاذبة، ولديها العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها، حيث مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وما تمثله المحافظة من 20 % من الانتاج الزراعي فى مصر .

كما أكد آمنه، على أن العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، قد شهدت خلال الفترة الماضية مستوى غير مسبوق وليس له مثيل من التقارب والتعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين في كافة المجالات.

و أشار آمنه، إلى أن محافظة البحيرة كانت قد إستقبلت منذ فترة "يرفيه شامبليون" الحفيد الأصغر للعالم الفرنسي شامبليون، الذى فك رموز حجر رشيد، وزوجته كاترين كولنز مديرة متحف الفنون الجميلة بباريس، وذلك فى إطار الجهود الداعمة لدعم ملف "رشيد" باليونيسكو، وتفعيل التواصل بين مدينة رشيد وبعض من المدن الفرنسية وخاصة مسقط رأس العالم الفرنسي شامبليون.

وطالب محافظ البحيرة، قنصل عام فرنسا، بدعم ملف تنمية وتطوير مدينة رشيد سياحياً وأثريا،ً ووضعها تحت مظلة اليونسكو، وجعلها متحفا مفتوحاً لما تحويه من آثار إسلامية، بالإضافة إلى موقع مدينة رشيد المتميز، حيث إلتقاء نهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط.

وقام آمنه، بتقديم درع المحافظة للقنصل العام، تقديراً لجهودها الملموسة فى توطيد الروابط الثقافية بين البلدين.

وحضر الاستقبال، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، و حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، و دكتورة ناديه أندراوس رئيس قسم اللغة الفرنسية السابق بجامعة دمنهور.