لوبى حقوقى فى جنيف ضد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان

كتب أحمد عرفة

نظمت وفود حقوقية مشاركة بالدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، منها وفد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجى الأوروبى لحقوق الإنسان برئاسة فيصل فولاذ، حملة لوبى واسعة لأجل دعم التقرير المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى إيران جاويد رحمان الذى يتم حاليا استعراضه ومناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأكثر الدول الأعضاء بالمجلس طلبت الكلمة للتعقيب على التقرير حيث عبرت عن دعمها للتقرير وإدانة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان فى إيران وحملة الإعدامات والاعتقالات والاختفاء القسرى لنشطاء حقوق الإنسان كما استنكرت رفض الحكومة الإيرانية السماح للمقرر الخاص لزيارتها ورفض زيارة كل المقررين الأممين المعنيين بحقوق الإنسان.

كما أوضحت المنظمات الحقوقية الدولية فى تعقيبها على التقرير بأن النظام الإيرانى يمثل أسوء نموذج للانتهاكات والتمييز والتعذيب والإعدام والتمييز الفاضح ضد أهل السنة والأقليات الدينية الأخرى ومنع ممارسة الشعائر الدينية لهم واغتيال واعتقال ممثليهم من رجال الدين.

وعبرت منظمات حقوقية أخرى عن إدانة إيران لممارساتها القمعية ومصادرة الحريات والحقوق والاعتقالات والإعدامات لنشطاء الشعوب غير الفارسية فى إيران وفى مقدمتهم الشعب الأحوازى والشعب البلوشي.