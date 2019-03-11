لجنة هندسية تعاين ملعب مركز شباب بلبيس بعد غرقه بمياه الصرف

الشرقية – إيمان مهنى

عاينت لجنة هندسية مركز شباب بلبيس بالشرقية ، ذلك لحصر التلفيات الموجودة بالملعب ، بناء على قرار النيابة فى المحضر برقم 1521 لسنه 2019 ، ذلك بعد تأثر النيجيلة نتيجة غرق الملعب بمياه الصرف المتركمه ، والتى صرفها بسبب أعطال فى خط الصرف الصحى الرئيسى المار بالملعب .

وقال محمد السحت رئيس مجلس الإدارة ، ان أنشطة الملعب من مباريات دورية كذلك و تدريبات الأكاديمية الكرة المستأجرة للملعب توقفت عن أنشطتها بسبب ذلك ، كما أن النيجيلة و هى من النوع الصناعى تأثر بسبب تراكم المياه للأيام ، مما يشكل خسارة مادية كبيرة على المركز .

و أضاف بقولة ، ان الخط الرئيسى الرابط بين المدينة و المحطة يمر من المركز ، وانه يوجد به أعطال و صيانة مما تسبب هذا الطفح ، وخطبنا شركة مياه الشرب ألقت المسئولية على المقاول ، دون إيجاد حل لشكونا .