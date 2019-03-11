فيديو..محافظ كفرالشيخ يناقش ترسيم الحدود الإدارية مع الدقهلية والغربية

جاء بذلك بحضور للواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام، واللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء مراكز ومدن الحامول وبلطيم وبيلا وكفرالشيخ ودسوق وقلين، ومديرى التخطيط العمرانى والمساحة والمتغيرات المكانية، ووكلاء وزارات الزراعة والإسكان والمالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

و قال محافظ كفرالشيخ، انه تم مناقشة 13 نطاق تداخل بين محافظة كفرالشيخ ومحافظتى الغربية والدقهلية، وذلك بين مراكز بيلا والحامول وبلطيم بمحافظة كفرالشيخ مع محافظة الدقهلية، ومراكز دسوق وقلين وكفرالشيخ مع محافظة الغربية، وذلك تمهيداً لتعديل الملف الرقمى للحدود الإدارية بتلك المناطق الحدودية مع المحافظات المجاروة ( الغربية والدقهلية ).

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الخرائط المساحية المقترحة ستعرض لتعديل الحدود والإحداثيات الإدارية بين محافظة كفرالشيخ ومحافظتى الدقهلية والغربية ، والاتفاق على بعض الإجراءات المطلوبة لوضع تصور مشترك للحدود الإدارية بينهما، ومن المنتظر أن تتناقش هذه المحافظات سبل إنهاء إجراءات إعادة ترسيم الحدود بينهما طبقاً للإحداثيات والخرائط المساحية والمقترحات، وذلك من خلال الاتفاق على مشروع وتصور مدروس لترسيم للحدود الإدارية بينهما لتحقيق الصالح العام وتعظيم الاستفادة المشتركة .

وقال محافظ كفرالشيخ،أنه اطلق أعمال الرصف في عدد من مراكز المحافظة، من اليوم من بينها " مدينة الرياض بطريق فرش الجناين بقرية أم سن، وفى سيدي سالم ودسوق والحامول، وأن بداية أعمال الرصف في مركز بيلا السبت القادم، تليها فوة ومطوبس،مكلفاً بعدم صرف أي مستحقات مالية إلا بعد التأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية، مسئولية اللجان الإشرافية على الرصف عن كافة الأعمال كمسئولية مباشرة أمام " المحافظ "، وإيقاف صرف مستحقات المقاولين الغير جادين وأصحاب الأعمال غير المطابقة، على ان يتم توقيع المستخلصات المالية من اللجان الإشرافية ورئيس الوحدة المحلية المختص ومدير عام الطرق.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه كلف المحاسب مختار مختار طه، مدير عام الحسابات بسرعة صرف مستحقات المقاولين المتعاقدين مع المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها دون تأخير،لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة وطبقاً للإجراءات والجدول الزمنى المحدد، وفقاً للإعتمادات المالية الواردة من بنك الإستثمار القومى، ووزارة التخطيط، مع التأكد من صرف المستحقات المالية وفقاً للخطة الموضوعة والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن دون زيادة أو نقصان، وذلك للصالح العام.

وعلى جانب آخر ناقش محافظ كفر الشيخ ، سبل إستغلال أراضى الأوقاف بشمال المحافظة فى اطار خطة الدولة لتعظيم إستثمار الأراضى غير المستغلة لحين الفصل في القضايا المختلفة، وتفعيل البروتوكول الموقع سابقاً الذي لم يتم تفعيله من قبل، وسيتم عرض الموضوع علي أحد المكاتب الاستشارية الكبري لوضع تصور لإعادة استخدام هذه الاراضى بالشكل الامثل بما يحقق عائد تنموى مشترك، طبقاً للقانون والصالح العام.

كما تابع ، محافظ كفرالشيخ، اصدار التراخيص وشهادات الصلاحية بالمراكز والمدن، مع المهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وناقش عدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن إصدار التراخيص وشهادات الصلاحية الخاصة بالبناء وتطبيق مواد القانون 119 لسنة 2008، والمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن، كما ناقش محافظ كفرالشيخ بعض التفصيلات في المخططات بموكز ومدينة دسوق وبعض الشكاوي المقدمة من الاهالي لفتح الشوارع، وبعد التأكد والمعاينة للمكان تم اتخاذ قرار بعدم فتح اي شوارع مخالفة للمخطط التفصيلي ووجود شوارع بديلة.