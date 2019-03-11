ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالغش التجارى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالغش التجاري، حيث ضبط بحوزتهم كميات من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر، وتصنيع شيكولاتة وبسكويت باستخدام خامات مجهولة، بالإضافة إلى ضبط كميات من زيت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث أنها سابق استخدامها بمصانع الشيبسي.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بحيازة قطع غيار سيارات مغشوشة، بالإضافة إلى تحرير 66 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.