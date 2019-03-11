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صندوق التنمية المحلية يوافق على تمويل 447 مشروعاً باستثمارات 2,4 مليون جنيه

الإثنين، 11 مارس 2019 09:34 ص
صندوق التنمية المحلية يوافق على تمويل 447 مشروعاً باستثمارات 2,4 مليون جنيه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعاً باستثمارات 2,4 مليون جنيه منها 5,3 مليون قروض وفرها الصندوق من الاعتماد الإضافى، الذى وافقت وزارة المالية على إتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه، بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ويبلغ 15 مليون جنيه والباقى مشاركة شعبية من المستفيدين وتبلغ حوالى 700 ألف جنيه.
 
وأوضح الوزير أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها تنفذ فى 15 محافظة هى الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والمنيا وأسيوط الوادى الجديد وقنا والأقصر والفيوم وتعمل المشروعات فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع وعسل النحل ومنتجات الألبان مشيراً إلى أن محافظة الدقهلية تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة بعدد 98 مشروعاً ثم الغربية 72 مشروعاً والمنيا 69 مشروعاً .
 
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادى للمرأة خاصة فى المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجاً موضحاً أن نسبة المشروعات التى استفادت منها السيدات بلغت حوالى 63% وقال إن الصندوق يقدم قروضاً لاقامة مشروعاً صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياه المواطنين فى القرى و توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصادياً واجتماعياً ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل.
 
وأضاف الوزير أن صندوق التنمية المحلية يقوم بإعداد دراسة جدوى المشروع الذى يتم تمويله دون أن يتحمل طالب القرض أى أعباء مالية ، وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى خمس سنوات بما فيها فترة السماح التى يمنحها الصندوق حسب نوع المشروع، ويمنح الصندوق القروض للوحدات المحلية لإعادة اقراضها للشباب والمرأة وشركات الأفراد البسيطة الذين يعلمون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى يتم تمويله وأيضاً يمنح القروض للجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات الأهلية المسجلة والمشهرة قانونياً.

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