شاهد.."مباشر قطر" السجون البريطانية تنتظر حمد بن جاسم فى قضايا الفساد

كتب أيمن رمضان

كشفت قناة "مباشر قطر"، عن مفاجأة مدوية تتعلق بحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، أحد أبرز رموز تنظيم الحمدين الإرهابى، الذى تنتظره السجون البريطانية، بعد تجدد الجدل بشأن تورطه فى ثلاث قضايا رئاسية تتعالق بالرشوة والخطف والتعذيب والممارسات غير النزيهة.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن قيام السفارة القطرية فى لندن بتعيين حمد بن جاسم ، بوظيفة عادية منذ عدة سنوات من أجل منحه الحصانة الدبلوماسية بعدما بدأت تلاحقه الدعاوى القضايا فى عام 2008، حيث اعاد سيناريو تكرار افلات "بن جاسم"، من الملاحقة بسبب الحصانة غضب عارم فى بريطانيا ، وتعالت الأصوات للمطالبة بإسقاط الحصانة المزيفة عنه ومحاكمته عن كل جرائمه السابقة.

وشدد تقرير قناة "مباشر قطر"، على أنه فى حال سقوط الحصانة عنه يتوقع أن تتم مقاضاته فى 3 جرائم منفصلة أولها قضية الرشوة التى تحصل علبها من بنك باركليز خاصة بعدما تكشفت أدلة جديدة عن تورطه واحتمال سجنه وفق القانون البريطانى، حيث عرض مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة أدلة حاسمة ضد بن جاسم تتضمن مجموعة من الرسائل الإلكترونية تحتوى على دفع كبونات وأرباح مكتوبة بخط اليد ولقائه مع مسئولين بشكل مباشر.

ولفت التقرير، إلى أن الناطق الأسبق باسم وزارة الخارجية القطرية فوا العطية ،الذى اتهمه فيها بخطفه وتعذيبه لمدة 15 شهراً بالإضافة إلى تورطه فى سلسلة من الرشاوى المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 .