وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" ـ إن "مهلة استسلام داعش انتهت، أصدرت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".



ولفت بالي إلى أن الهجوم سيبدأ "في أي لحظة"، بعد إجلاء آلاف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع، موضحا أنه لم يخرج أي مدني من الباغوز منذ أمس، وأن قوات سوريا الديمقراطية لم تلاحظ وجود أي مدنيين".



وأشار إلى أن الآلاف من عناصر داعش سلمو انفسهم الشهر الماضي ، مؤكدا على جاهزية القوات للسيطرة على ما تبقى من مساحات خاضعة لسيطرة داعش.