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الإثنين، 11 مارس 2019 02:18 م
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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط ارتفاع 5 قطاعات

الإثنين، 11 مارس 2019 02:10 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط ارتفاع 5 قطاعات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.03% رابحا عدد 1.84 نقطة، ليغلق عند مستوى 5290.23 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% رابحا عدد 5.76 نقطة، ليغلق عند مستوى 5582.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسرا عدد 6.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4745.09 نقطة.
 
وجرى التداول، بختام التعاملات على 147.8 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون دينار كويتى عبر 5120 صفقة.
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.01%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.05%.
 
وجاء سهم "وثاق"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.76%، تليه الهلال بنسبة 6.52%، ثم كويت بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم مزايا بنسبة 7.66%، ثم أركان بنسبة 6.21%.
 

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