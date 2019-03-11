الهلال الأحمر المصرى يستعرض جهود التنمية فى شمال سيناء

كتب مدحت وهبة

عقد مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى اجتماعا برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى، بحضور الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن الجهود التى قدمها الهلال الأحمرالمصرى عن عامى 2017 - 2018 بمحافظة شمال سيناء على مستوى عدة محاور من تقديم المساعدات العينية المتنوعة وخدمات الدعم النفسي وجهود تحسين الظروف الحياتية لأهالى شمال سيناء وبحث خطط تطوير عمل فرعى الجمعية بمحافظات شمال سيناء ومطروح من خلال تدريب العاملين وندب قيادات إدارية.

وفى إطار تناول ما تم إنجازه فى مجال بنوك الدم بالهلال الأحمر المصرى والتوسعات الخاصة بها استعرض الاجتماع مشروع إنشاء بنك دم الهلال الأحمر المصرى بسوهاج تنفيذا لاستراتيجية عمل جمعية الهلال الأحمر ويستهدف بنك دم الهلال الأحمر المصرى بسوهاج تجميع 20 ألف قربة دم سنويا لزيادة نسبة مساهمة الهلال فى سد فجوة الاحتياج الفعلى للدم بالمحافظة.

وناقش المجلس عدة موضوعات تضمنت الموافقة على إنشاء غرفة مركزية للأزمات والكوارث تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى كل أنحاء الجمهورية وتهدف إلى إنشاء نظام مميكن وحديث للاستجابة للكوارث فى الهلال وبناء قدرات فريق الاستجابة للكوارث والطوارئ، بالإضافة إلى تطوير الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة ونظام الإدارة اللوجستية .