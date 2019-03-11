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السيسى يتلقى دعوة رئيس وزراء اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين G20

الإثنين، 11 مارس 2019 05:20 م
السيسى يتلقى دعوة رئيس وزراء اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين G20 الرئيس السيسى خلال استقباله وفد يابانى
كتب محمد الجالى
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نقل السفير الياباني بالقاهرة، ممثلاً عن حكومة بلاده، دعوة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، للرئيس السيسى، للمشاركة فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين  G20، التى تتولى اليابان رئاستها حالياً والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي استناداً لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاستها للاتحاد الأفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية فى القارة الأفريقية.


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