video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية المغربية تتسلم 8 مغاربة قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش بسوريا

الإثنين، 11 مارس 2019 11:05 ص
الداخلية المغربية تتسلم 8 مغاربة قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش بسوريا قوات الشرطة المغربية
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

شرعت المملكة المغربية فى إعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق النزاع بسوريا.

وباشرت السلطات المغربية المختصة، وفقا لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، وذلك فى "إطار مساهمة المملكة فى الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين."

وقالت وزارة الداخلية المغربية فى بيان لها إن "هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي بكل أمان".

وأضافت الوزارة "هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وتأتى عمليات ترحيل "الدواعش المغاربة" فى ظل ضغوطات أمريكية واسعة مارسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الدول التي يتواجد مواطنوها لدى التنظيم الإرهابي، أو معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

ويقدر عدد الأشخاص الذين ألقت عليهم قوات سوريا الديمقراطية القبض بأكثر من 900 مقاتل أجنبي منذ بدء الحملة العسكرية المدعومة من واشنطن ضد تنظيم داعش، منهم عشرات المغاربة.

ويرتقب أن يقوم المغرب بإعادة محاكمة هؤلاء العائدين وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب الجارى بها العمل في البلاد.

وتُشير إحصائيات رسمية صادرة عن المكتب المركزى للأبحاث القضائية المتخصص في مكافحة الإرهاب إلى أن أكثر من 200 مقاتل مغربى بسوريا والعراق عادوا إلى المغرب وتم تقديمهم إلى المحاكمة العام الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوريا الديمقراطية تعلن انتهاء مهلة استسلام مسلحى "داعش"

نيويورك تايمز: داعش يصعد فى الفلبين رغم تراجعه بالشرق الأوسط

المغرب

اخبار المغرب

الداخليه المغربيه

داعش

اخبار داعش

اخر اخبار المغرب




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة