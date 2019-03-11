الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لــ 65 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

كتب عبد الله محمود

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الإذن لـ44 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما قرر الإذن لـ 21 مواطنا آخر بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.