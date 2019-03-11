الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لــ 65 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الإذن لـ44 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما قرر الإذن لـ 21 مواطنا آخر بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
جاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
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