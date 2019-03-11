التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقة والمستوفين لشروط التعاقد خلال 48 ساعة المقبلة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم توزيع أخر الجداول الخاصة باختبارات المتقدمين اليوم الإثنين، موضحا أنه فى حالة تبقى أى أعضاء لم يؤدوا الامتحان فسيكون غدا الثلاثاء.

وأوضح نائب الوزير أن هناك بعض المتقدمين ثبت حقهم فى خوض الاختبارات ومن ثم تم تسكينهم فى جداول الاختبارات ومخاطباتهم لأداء الامتحانات، مؤكدا أنه من المقرر أن الوزارة اختبرت جميع المقتدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم أكثر من 71 ألف متقدم.

وكانت وزارة التربية والتعليم بدأت الإثنين الماضى عقد اختبارات للمتقدمين للمسابقة فى 51 قاعة، إضافة إلى 40 سؤال فى الامتحان.