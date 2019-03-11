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إنفوجراف.. تعرف على مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية × 6 نقاط

الإثنين، 11 مارس 2019 11:24 ص
إنفوجراف.. تعرف على مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية × 6 نقاط مشروع "اتنين كفاية"
كتب ــ أسامة عبد الحميد
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دأبت وزارة التضامن خلال السنوات الماضية على إطلاق عدد من المشروعات وبرامج الرعاية والتكافل، والتى ساهمت فى رفع وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، منها مشروع "اتنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتى ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

وينشر "اليوم السابع" إنفوجراف تعريفى لمشروع "اتنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وذلك فى 6 نقاط .

1ـ عدد المستفيدين مليون و150 ألف سيدة من مستفيدات برنامج تكافل.

2ـ توفير خدمات مجانية بـ 70 عيادة تنظيم أسرة بالمناطق النائية

3ـ عدد المحافظات المستهدفة 10 محافظات وهى المصنفة كأعلى خصوبة وأكثر فقراً.

4ـ عدد القرى المستهدفة 2257 قرية

5ـ عدد الجمعيات المنفذة 92 جمعية تم اختيارها من بين 250 جمعية متقدمة

6ـ عدد الكوادر المدربة 2500 كادر للعمل بالتوعية والعيادات.

 

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