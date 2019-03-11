أسعار الذهب تتراجع جنيهين ونصف وعيار 21 يسجل 628.5 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب ظهر اليوم الاثنين 11 مارس، بقيمة جنيهان ونصف جنيه للجرام، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصرى 628.5 جنيها حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار الذهب 21 سجل 628.5 جنيه للجرام

عيار الذهب 24 سجل 718.75 جنيه للجرام

عيار الذهب 18 سجل 538.70 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5028 جنيها للجرام

أوقية الذهب 1296 دولارا.

تراجع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب لتتراجع من 1298 دولار إلى 1296 دولار حتى الآن.

وكان الذهب اقترب من نقطة المقاومة (1300دولار) حيث سجل 1298 دولار لكن الأسعار انخفضت بشكل طفيف بعد مرور ساعة من التداول.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.