وزيرة البيئة تعلن عن خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بـ31 مليون يورو

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ان هناك منحة قدرها 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لحماية شمال الدلتا ومنها محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الرى، وأعلنت الوزيرة عن خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، إلى محافظة كفر الشيخ، بحضور إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، وبول جارنر، السفير السويسري بالقاهرة، وزونكى سيمون، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيباستيان فيلدى، نائب رئيس قسم التعاون التنموي الألماني، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، الى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلي الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KFW ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO وممثلي البرنامج الوطني وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه إطلاق خطة قومية لحماية الشواطئ حيت تم البدء فى إنشاء منظومة لحماية شواطئ المحافظة بطول 27 كم بالشريط الساحلى للمحافظة بمنطقة البرلس بإستثمارات قدرها 250 مليون جنيه كمرحلة أولى، مؤكداً أن الدلتا آمنه ضد أى تغيرات مناخية