مندوب العراق الجديد بالجامعة العربية يسلم أوراق اعتماده للأمين العام

(أ ش أ)

سلم السفير أحمد نايف الدليمى مندوب العراق الجديد لدى الجامعة العربية اليوم الأحد، أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة أوراق اعتماده.

وأكد الدليمى- فى تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الأمين العام- حرص بلاده على تفعيل العلاقات مع الجامعة بما يحقق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها، مشيدا بدور الجامعة وأمينها العام فى تعزيز التضامن العربى.

وأشار الدليمى إلى أن لقاءه مع الأمين العام تطرق أيضا إلى ترتيبات القمة العربية المقررة فى تونس نهاية مارس الجاري، والملفات المطروحة أمام هذه القمة، معربا عن أمله فى أن تكون قمة ناجحة تحقق آمال الشعب العربي.

وعلى صعيد العلاقات العراقية المصرية، أوضح الدليمى أنها علاقات تاريخية ووطيدة وهناك حرص عراقى على تفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة شعبى البلدين الشقيقين.

وقال إنه سيعمل على تعزيز هذه العلاقات والتقارب المصرى العراقى خلال مهمته الجديدة فى مصر.