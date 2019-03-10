مصدقينك_يا_سيسى.. مغردون يشيدون بكلمة الرئيس خلال الاحتفال بـ"يوم الشهيد"

كتب محمد عبد العظيم

عقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تصدر هاشتاج "مصدقينك يا سيسى"، قائمة الأكثر تداولاً على "تويتر"، للإشادة بكلمة الرئيس السيسى ورسائله المباشرة.









وحرص المشاركون فى الهاشتاج على الإشادة بحديث الرئيس السيسى، وقال أحد المتابعين: الرئيس السيسى رجل وطنى قوى يعشق مصر ولن يجود الزمان بمثله.. الله يعينك ويحميك يا ريسنا"، وقال متابع آخر: "مصدقالك علشان عمرك ما خذلتنى ودايما عند ثقتى فى حضرتك".

















وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من الآباء و الأمهات المثاليات، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، وأضاف الرئيس: "كل لقاء أسال أهلى وقولهم مش عاوزين حاجة الإجابة بتكون عجيبة، هو بعد اللى قدم ابنها وزوجها أنا هاديها إيه؟.. ولا حاجة ..مش هاقدر أديها حاجة لأنها قدمت أغلى حاجة، فمهما عطيت مايسويش حاجة للى قدموه لبلدنا".