مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراضي بجنوب نابلس

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جرفت آليات المستوطنين اليوم /الأحد/ مساحات من أراضى قرية (جالود) جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحاذية لبؤرتى (احيا وايش كودش) الاستيطانيتين، فيما هاجمت كلابهم رعاة الأغنام الفلسطينيين فى منطقة عين الحلوة فى الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - فى تصريح اليوم - إن أهالى القرية اكتشفوا أعمال تجريف وتخريب فى سهل البلدة الشرقى، وذلك عقب منع المزارعين من قبل الاحتلال الوصول إلى هذه الأراضي، مضيفا أن جيش الاحتلال يمنع أصحاب الأراضى والمزارعين من فلاحة أراضيهم، والتى تعد فرصة ذهبية للبؤر الاستيطانية للقيام بأعمال التخريب والتجريف فى سهل خلة أبو شبرقة، الواقع فى الحوض رقم (22)، والذى تعود ملكية الأرض لورثة المرحوم (إبراهيم عبد الحاج محمد).

وأوضح أنه تم تخريب وتجريف أكثر من 10 دونمات (الدونم يعادل 1000 م2)، إضافة إلى مد خطوط مياه فيه، وزراعة أشجار فى جزء من الأرض، وسرقة كميات كبيرة من الأتربة من السهل ونقلها إلى داخل البؤرتين (احيا وإيش كودش).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت فى العامين الماضيين تأخير التنسيق لحصاد 250 دونما من أراضى قرية جالود الشرقية، والتى كانت مزروعة بالقمح ما أدى إلى تلف المحصول بالكامل، وهذا العام لا يزال الاحتلال يماطل فى السماح للمزارعين بالوصول لهذه السهول وزراعتها