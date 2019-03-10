مدبولى يلتقى رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة بوش الألمانية

- مدبولى: مستعدون لتقديم كافة التيسيرات الممكنة لشركة بوش لبدء العمل فى مصر فى أسرع وقت ممكن

- رئيس شركة بوش يعرب عن تطلعه للاستثمار فى مصر عن طريق إنشاء مصنع كبير لمنتجات الشركة وتصدير ٦٠٪؜ منه

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، كونراد باجنستيرت، رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة بوش الألمانية، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وقد استهل باجنستيرت اللقاء بالإعراب عن تطلع شركة بوش للاستثمار فى مصر عن طريق إنشاء مصنع كبير لمنتجات الشركة، مؤكداً أن هذا المصنع سيكون بمثابة مركز إقليمي للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الشركة تستهدف تصدير نحو ٦٠٪؜ من إنتاج المصنع للخارج، بما يعنيه ذلك من زيادة دخل مصر من العملة الصعبة. وأضاف باجنستيرت أن اختيار شركة بوش لمصر تم بعناية وبعد دراسة الحوافز التى تمنحها مصر للمستثمرين، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر على مستوى البنية التحتية، وكذا موقعها كدولة إقليمية هامة فى الشرق الأوسط.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب من جانبه بما ذكره مسئول شركة بوش، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركة ضخها فى مصر.

وأثنى مدبولي على قرار الشركة بالاستثمار فى مصر، مؤكداً أن مناخ الاستثمار الحالي جعل مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وأن موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة بينها وبين دول المنطقة يجعل من مصر البوابة المثلى للولوج إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتقديم كافة التيسيرات الممكنة لشركة بوش، حتى يتسنى لها بدء العمل فى مصر فى أسرع وقت ممكن ، وكلف رئيس الوزراء، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمواصلة المباحثات مع الشركة، وإحاطة رئيس الوزراء بالنتائج النهائية بشأن الموقع المقترح لإنشاء المصنع وكافة التفاصيل الأخرى، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع خطوات بدء استثمارات شركة بوش فى مصر.