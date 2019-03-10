محافظ سوهاج يوجه بإزالة مخالفة بناء بإحدى العقارات بمنطقة الشيخ عطى

سوهاج – عمرو خلف

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بإزالة مخالفة بناء بإحدى العقارات بمنطقة الشيخ عطي الكائنة بحي غرب سوهاج، بعد شكوى من بعض السكان، تفيد بتضررهم من بناء طابق مخالف، حيث تبين بناء دور ثالث بدون ترخيص، وتمت إزالة المخالفة ورفع مواد البناء من الموقع.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ وجه بمساعدة مواطنة مقيمة بقرية الشباتية التابعة لمركز ومدينة سوهاج، بعد تداول استغاثة مع صورها على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتاً الى انه تبين أنها أرملة تعيش بمفردها في منزل ريفي بسيط، وتبلغ من العمر 77 عاما، ولا يوجد لديها عائل، حيث تم عمل بحث اجتماعي لها، وتقديم مساعدة عاجلة مع ربط معاش إستثنائي لها لمدة 6 أشهر، لحين صرف معاش تكافل وكرامة.

كما وجه محافظ سوهاج، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدرس باحدى مدارس مدينة جرجا، بعد تداول صور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لطالب تم الاعتداء عليه من قبل المدرس بالفصل.

ولفت المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه بتكليف حي غرب برصف الطريق وغلق غرفة التفتيش، بعد أن اشتكى مواطن من وجود حفرة بشارع متفرع من شارع الكورنيش الغربي، مما يعيق حركة السيارات والمارة، مشيراً انه تم إستعجال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لصب خرسانات غرفة التفتيش "الحفرة"، وتم تمهيد الطريق ورصفة .

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه حي غرب سوهاج، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح ماسورة مياه تابع لمحطة مياه سوهاج الجديدة، بعد تداول صور على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تفيد بوجود تسريب مياه بتلك الماسورة، لافتاً الى انه تم إصلاح التسريب .

ووجه "الأنصاري"، الوحدة المحلية بأخميم، بإزالة الإعلانات العشوائية ببعض المناطق والحفاظ على المظهر الحضاري، حيث قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المعلقة بشكل عشوائي أعلى أعمدة الإنارة والمباني بأخميم وقري "نيدة، والكولة، والحواويش".

وكشف المتحدث الرسمي، عن تلقي محافظ سوهاج، شكوى من مواطن بقرية باجا بمركز سوهاج، يتضرر من وقف معاشه، وهو 450 جنيه من الشئون الاجتماعية، وليس له مصدر دخل آخر، حيث أنه من المعاقين، ويطلب الحصول على بطاقة تموينية، لافتاً الى أن السيد المحافظ وجه الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بمساعدة المواطن فوراً، حيث تم التواصل مع المواطن، والتنسيق مع الشئون الاجتماعية لتحويله للجنة الكومسيون الطبي لبيان مدى أحقيته في الصرف، وتم عمل بحث اجتماعي له لتقديم المساعدات اللازمة.

ووجه محافظ سوهاج، بصرف مساعدة مالية للأسر المتضررة من تصدع منزل وانهيار أخر، بعد تداول صور على مواقع التواصل الإجتماعي، باستغاثة سكان تلك المنزلين بقرية الطليحات بجهينة.