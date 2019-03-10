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قرار روسى جديد بشأن التأشيرات الإلكترونية لدخول موسكو

الأحد، 10 مارس 2019 03:51 ص
قرار روسى جديد بشأن التأشيرات الإلكترونية لدخول موسكو طائرات روسيا
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أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية أولجا جولوديتس، عن قرب اتخاذ قرار بتوسيع استخدام التأشيرات الإلكترونية للدخول إلى روسيا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأكدت جولوديتس للصحفيين في معرض السياحة الدولي، أن اليوم هناك اهتمام من قبل السياح في الداخل والأجانب بالمنتجات السياحية الروسية - حسب موقع سبوتنيك".

وأشارت إلى أن موضوع توسيع قائمة الدول التي سيكون مواطنوها قادرين على الدخول إلى روسيا عن طريق التأشيرات الإلكترونية، يناقش بشكل فعال على جميع المستويات.

وقالت النائبة: "أعتقد انه في الأشهر الستة المقبلة سيتم اتخاذ قرار من شأنه أن يدفعنا بشكل كبير في هذه المسألة، نحن نؤيد بشكل كبير توسيع نطاق استخدام هذا الطريقة الجيدة، والتي تؤتي بثمارها بالفعل، ولكن يجب أن نفهم أن التفاصيل مهمة".

 

 

 


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موسكو

دخول روسيا

تاشيرات روسيا




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