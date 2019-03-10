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صور.. مدرسة الأقصر الثانوية بنات تحتفل بـ"يوم الشهيد" بحضور قيادات تعليم الأقصر

الأحد، 10 مارس 2019 12:03 م
صور.. مدرسة الأقصر الثانوية بنات تحتفل بـ"يوم الشهيد" بحضور قيادات تعليم الأقصر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
الأقصر – أحمد مرعى
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إحتفلت مدرسة الأقصر الثانوية بنات، اليوم الأحد، بـ"يوم الشهيد"، بحضور حجاج أبو زيد موجه عام الصحافة، ومنى عبد اللطيف منسق عام الأنشطة بالمديرية، وذلك فى إطار برنامج إذاعى كامل عن فضل ومكانة الشهيد، وتم خلال الإحتفالية تقديم العديد من الأغانى الوطنية، كما تم عقب الإحتفال تكريم فريق إذاعة المدرسة لحصوله على المركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة الإذاعة المدرسية

ومن الجدير بالذكر أن الإحتفال بـ"يوم الشهيد" تم اتخاذه من يوم استشهاد الشهيد عبد المنعم رياض ، حيث قرر الفريق خلال حرب الإستنزاف فى صبيحة يوم 8 مارس 1969 أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدماً ثم انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التى كان يقف فيها وسط جنوده وانفجرت إحدى دانات المدفعية بالقرب من الحفرة وتوفى متأثرا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

مدرسة الأقصر الثانوية بنات تحتفل بـيوم الشهيد بحضور قيادات تعليم الأقصر (1)
مدرسة الأقصر الثانوية بنات تحتفل بـيوم الشهيد بحضور قيادات تعليم الأقصر

 

مدرسة الأقصر الثانوية بنات تحتفل بـيوم الشهيد بحضور قيادات تعليم الأقصر (2)

جانب من فعاليات الاحتفالية بيوم الشهيد داخل المدرسة

مدرسة الأقصر الثانوية بنات تحتفل بـيوم الشهيد بحضور قيادات تعليم الأقصر (3)

تكريم الطلاب المتميزين واعضاء هيئة التدريس خلال الاحتفالية

 


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