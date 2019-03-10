صور.. مجلس النواب يوافق على ترشيح الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير، للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين، وتمنى الدكتور على عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير فى منصبه.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المادة 147 والمادة 129 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال الرئيس كتابا لمجلس النواب بالوزارات المراد إجراء تعديل فيها، على أن يقوم رئيس المجلس بعرض الخطاب فى أول جلسة للمجلس، وتكون الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

وأضاف على عبد العال خلال الجلسة العامة أنه وصله خطاب من رئيس الجمهورية بتاريخ 27 فبراير يخطرنى فيه بتعيين اللواء كامل عبد الهادى فرج الوزير والذى تمت ترقيته اليوم لرتبه فريق للتعيين فى منصب وزير النقل.

وأوضح عبد العال أن الفريق كامل الوزير شخصية معروفة لنا جميعا وشهادتنا فيه مجروحة، مشيرا إلى أنه أشرف على عدة مشروعات قومية أثبت خلالها الكفاءة والكفاية مع الالتزام والانضباط، كما أنه حصل على عدة أوسمة وتدرج فى العمل داخل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.