video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 06:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اضبط مخالفة.. أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد تهدد حياة السكان

الأحد، 10 مارس 2019 05:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد تهدد حياة السكان محرقة طبية بالوادى الجديد تعمل بشكل ضار
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق
رصدت عدسة اليوم السابع أحد مظاهر الإهمال الجسيمة والتى تتمثل فى وجود محرقة طبية تابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد والتى تقع فى قرية ذخيرة بمركز بلاط ويتم حرق مخلفات 3 مستشفيات بها والتى تبث سمومها فى الفضاء المحيط بالمناطق السكنية بصورة بالغة الوضوح.
 
وأبدى عدد من سكان المنطقة ورواد مركز شباب ذخيرة المتاخم للمحرقة استياءهم الشديد من استمرار انبعاث تلك الأدخنة السامة، والتى تنتج عن حرق المخلفات الطبية الحمراء شديدة الخطورة والتى تحول دون قدرتهم على ممارسة أنشطتهم الرياضية فى المركز بجانب معاناة المزارعين فى المنطقة من تزايد انبعاث تلك الأدخنة السامة ووصولها إلى مزارعهم بصورة يومية.
 
وقال محمد محمود أحد المزارعين فى المنطقة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا المحرقة تمثل كابوسا يوميا لهم، حيث أنهم سيق وأن تضرروا منها وقدموا شكاوى للمختصين وكانت الردود ان المحرقة مطابقة للمواصفات وتعمل دون انبعاث أدخنة منها وقامت لجنة مختصة بالمرور على المحرقة وتم غسل الفلاتر وتغييرها حيث عملت المحرقة لفترة وجيزة بصورة أقل ضررا ثم عادت المشكلة مرة أخرى وبصورة أكثر وأشد ضراوة .
 
وكانت مديرية الشئون الصحية أعلنت منذ عدة أشهر عن انتظام العمل بالمحرقة الطبية بمستشفى زخيرة بمركز بلاط دون أية معوقات وأنها تعمل بصورة مطابقة للمواصفات ولا يوجد انبعاث لأية أدخنة منها مطلقا وذلك ردا على الشكاوى السابقة للمزارعين ورواد مركز شباب القرية من خطورة تلك المحرقة على الصحة العامة للمواطنين بالمنطقة.
 
أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد (3)
أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد (3)

أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد (1)
أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد (1)

أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد (2)
أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد (2)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادات بالفرافرة اليوم

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الداخلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مركز بلاط

قرية ذخيرة




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة