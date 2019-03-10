صور.. اضبط مخالفة.. أدخنة محرقة طبية بالوادى الجديد تهدد حياة السكان

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رصدت عدسة اليوم السابع أحد مظاهر الإهمال الجسيمة والتى تتمثل فى وجود محرقة طبية تابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد والتى تقع فى قرية ذخيرة بمركز بلاط ويتم حرق مخلفات 3 مستشفيات بها والتى تبث سمومها فى الفضاء المحيط بالمناطق السكنية بصورة بالغة الوضوح.

وأبدى عدد من سكان المنطقة ورواد مركز شباب ذخيرة المتاخم للمحرقة استياءهم الشديد من استمرار انبعاث تلك الأدخنة السامة، والتى تنتج عن حرق المخلفات الطبية الحمراء شديدة الخطورة والتى تحول دون قدرتهم على ممارسة أنشطتهم الرياضية فى المركز بجانب معاناة المزارعين فى المنطقة من تزايد انبعاث تلك الأدخنة السامة ووصولها إلى مزارعهم بصورة يومية.

وقال محمد محمود أحد المزارعين فى المنطقة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا المحرقة تمثل كابوسا يوميا لهم، حيث أنهم سيق وأن تضرروا منها وقدموا شكاوى للمختصين وكانت الردود ان المحرقة مطابقة للمواصفات وتعمل دون انبعاث أدخنة منها وقامت لجنة مختصة بالمرور على المحرقة وتم غسل الفلاتر وتغييرها حيث عملت المحرقة لفترة وجيزة بصورة أقل ضررا ثم عادت المشكلة مرة أخرى وبصورة أكثر وأشد ضراوة .

وكانت مديرية الشئون الصحية أعلنت منذ عدة أشهر عن انتظام العمل بالمحرقة الطبية بمستشفى زخيرة بمركز بلاط دون أية معوقات وأنها تعمل بصورة مطابقة للمواصفات ولا يوجد انبعاث لأية أدخنة منها مطلقا وذلك ردا على الشكاوى السابقة للمزارعين ورواد مركز شباب القرية من خطورة تلك المحرقة على الصحة العامة للمواطنين بالمنطقة.