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شاهد ..التحالف ينشر فيديو عملية نوعية لحماية المدنيين فى حجة

الأحد، 10 مارس 2019 08:58 م
شاهد ..التحالف ينشر فيديو عملية نوعية لحماية المدنيين فى حجة العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم قوات التحالف
إيمان حنا
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نشر التحالف العربى الداعم للشرعية باليمن، فيديو يظهر عملية نوعية لحماية المدنيين في كشر، ويُظهر الفيديو لحظات المراقبة والاستهداف لـ 18 عنصرا من ميليشيا الحوثي المسلحة تجمعوا في مبنى في مديرية كشر ، واستهدفت العمليات أيضا قطع الامداد عن الميليشيا.

و نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة عمليات إنزال جوى لإمداد قبائل حجور بمديرية كشر فى محافظة حجة شمال غربي البلاد، بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية، ويحرص التحالف على دعم قبائل حجور في معركتها ضد ميليشيات الحوثي، بحسب بيان للتحالف.

 

 تشهد مناطق حجور بمحافظة حجة معارك عنيفة منذ أكثر من 50يوما في مواجهة الميليشيات ، التي تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية لتأمين خط إمدادها الرئيسي الواصل بين "حرض" وكُشر" وحتى "عمران" وحرف سفيان صعدة معقل الحوثيين الأساسي.

وأدى حصار الانقلابيين لمناطق حجور إلى مضاعفة معاناة الأهالي في ظل انعدام الدعم الصحي والغذائي للمديرية، فضلاً عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة القصف العشوائي المكثف الذي تتعرض له المنطقة من قبل الميليشيات.


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