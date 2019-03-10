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سفير مصر بإثيوبيا: غرفة عمليات لمساعدة أهالى الضحايا المصريين بالطائرة المنكوبة

الأحد، 10 مارس 2019 04:26 م
سفير مصر بإثيوبيا: غرفة عمليات لمساعدة أهالى الضحايا المصريين بالطائرة المنكوبة حطام طائرة - ارشيفية
هناء أبو العز
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

 

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى وسفير مصر لدى إثيوبيا، مصرع 6 مصريين بالطائرة الإثيوبية، التى تحطمت بعد مغادرتها مطار أديس أبابا متوجهه إلى نيروبى.

وأعلن أسامة عبد الخالق، عقده لغرفة عمليات، لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة لأهالى الضحايا، وإصدار معلومات عنهم، ونقل الجثامين إلى مصر.

 

كما عبر عن حزنه العميق وخالص التعازى والتضامن مع حكومة وشعب إثيوبيا فى حادث سقوط الطائرة الإثيوبية فى أديس أبابا.

كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.


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اليوم السابع بلس




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