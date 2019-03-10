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رويترز: توقعات بعودة بوتفليقة إلى الجزائر اليوم

الأحد، 10 مارس 2019 11:42 ص
رويترز: توقعات بعودة بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
وكالات
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قال مصدر مطلع لرويترز إن من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد.
 
كان تطبيقان لتتبع حركة الطائرات قد أظهرا أن الطائرة الحكومية الجزائرية التى نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضى للعلاج غادرت المجال الجوى الجزائرى فى وقت سابق اليوم الأحد واتجهت شمالا.
 
وفى السياق نفسه، هبطت طائرة حكومية جزائرية فى مطار كوينترين بجنيف اليوم الأحد حيث رأى شاهد من رويترز أن الطائرة (جلف ستريم) التى أقلت بوتفليقة إلى جنيف فى 24 فبراير هبطت فى المطار وسط وجود مكثف للشرطة. ولم تظهر بعد أى سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما.
 
 

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