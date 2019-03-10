video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القابضة الكيماوية: عمال طنطا للكتان حصلوا على كافة مستحقاتهم

الأحد، 10 مارس 2019 05:00 ص
القابضة الكيماوية: عمال طنطا للكتان حصلوا على كافة مستحقاتهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
أكد وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس القابضة الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن جميع العاملين بشركة طنطا للكتان ، إحدى الشركات العائدة من الخصخصة، حصلوا على كافة مستحقاتهم المالية .
 
وأضاف الرشيد لـ"اليوم السابع"، أن كل العاملين حصلوا على المستحقات المقررة، بواقع 65 ألف جنيه لكل عامل، لافتا إلى أن 3 عمال توفوا قبل بدء عملية التسوية، وبالتالى ليس من حقهم الحصول على أى مستحقات طبقا للقانون.
 
وأشار إلى أن 3 عمال أرادوا العودة للعمل، وبالفعل عادوا، موضحا أن الملف أغلق تماما ، وما يثار حول عدم حصول بعض العاملين على حقوقهم غير صحيح.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القابضة الكيماوية: ننتظر قرارات بإنهاء مشكلتى سيمو للورق وطنطا للكتان

طنطا للكتان

القابضة الكيماوية

وليد محمد الرشيد

قطاع الاعمال العام




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة