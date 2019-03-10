السجن المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامه بالاتجار فى الترامادول بالساحل

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الترامادول" بمنطقة الساحل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربينى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد الجنزورى، والدكتور شريف محمد حافظ، وسكرتارية محمد الغلبان، وأحمد عبدالله.

وكشف تحقيقات نيابة الساحل، تلقى النقيب إسلام عز الدين نقيب مباحث قسم شرطة الساحل، معلومات من مصادره تفيد بقيام المتهم "عبد الكريم. ع. ع" ، 36 سنة، سائق، بالإتجار في المواد المخدرة، فانتقل إلى مكان تواجد المتهم، أبصر المتهم مستقلا دراجة بخارية وبيده حقيبة سوداء، فتوجه نحوه وأجرى معه عملية بيع وشراء، وأعطى له 100 جنيه، وبفتح المتهم الحقيبة لاحظ شرائط برشام، وبتفتشيها عثر بداخلها على ترامادول ومبلغ 2900 جنيه وهاتف محمول للتواصل مع عملائه فتمكن من ضبطه وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.