التحالف ينفذ ضربات جوية ضد ميلشيات الحوثى بمحافظة حجة شمال اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ غارات جوية ضد "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وحسب "سبوتنيك"، نقلت قناة الإخبارية السعودية في تغريدة على "تويتر" عن التحالف "أنه نفذ ضربات جوية نوعية تستهدف الميليشيا الحوثية الإرهابية بمديرية كشر لحماية اليمنيين".

وأوضح أن "الضربات ركزت على قطع طرق إمداد الميليشيا الحوثية، وتركزت على جبل طل ومركز مديرية كشر والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران".

وذكر أن "أكثر من 200 قتيل من الميليشيا الحوثية سقطوا في عمليات كشر بإسناد من قوات التحالف".

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