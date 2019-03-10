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الإمام الأكبر فى ذكرى رحيل سيد طنطاوى: كان عالما جليلا غيورا على الأزهر

الأحد، 10 مارس 2019 08:20 م
الإمام الأكبر فى ذكرى رحيل سيد طنطاوى: كان عالما جليلا غيورا على الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، إن فضيلته "كان عالمًا جليلًا وترك إرثًا كبيرًا من المؤلفات، منها تفسيرًا كاملًا للقرآن الكريم"، موضحا أنه عمل مع د.طنطاوي لعدة أعوام، منها سبعة أعوام في رئاسة جامعة الأزهر. 

 
وأضاف الإمام الأكبر، فى بيان له اليوم الأحد، أن "الإمام الراحل -رحمه الله- كان محبا للأزهر الشريف وغيورا عليه ويعد أستاذا كبيرا لهذا الجيل من علماء الأزهر، وتتلمذ على يده كثيرون، فجزاه الله عنهم وعن طلبة العلم في الأزهر خير الجزاء، وبارك في أسرته".
 

 


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