الإمام الأكبر فى ذكرى رحيل سيد طنطاوى: كان عالما جليلا غيورا على الأزهر

كتب لؤى على

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، إن فضيلته "كان عالمًا جليلًا وترك إرثًا كبيرًا من المؤلفات، منها تفسيرًا كاملًا للقرآن الكريم"، موضحا أنه عمل مع د.طنطاوي لعدة أعوام، منها سبعة أعوام في رئاسة جامعة الأزهر.