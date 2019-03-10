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إزالة 99 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمنيا

الأحد، 10 مارس 2019 11:11 ص
إزالة 99 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمنيا حملة ازالة - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، من رفع وإزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية، بمساحة فدانين و 3 قراريط و 6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.
 
قال الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 65 حالة بمركز مغاغة، بمساحة فدان و 7 قراريط و 6 أسهم، و عدد 12 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 7 قيراط و4 أسهم، و عدد 8 حالات بمركز سمالوط بمساحة 5 قراريط و سهم، و حالة واحدة بمركز المنيا بمساحة 6 أسهم، و حالتين بمركز أبوقرقاص بمساحة 20 سهم، و عدد 10 حالات بمركز ملوى بمساحة 5 قراريط و 11سهم ، بالإضافة إلى حالة إصلاح زراعى بمساحة قيراط و 6 أسهم .
 
وأضاف، أن هذه الحملات مستمرة و بشكل دوري، تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بالتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاء للصالح العام و صونا ً لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.
 
 

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