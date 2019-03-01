مصرع 9 مسلحين فى هجوم على قاعدة عسكرية فى إقليم "هلمند" جنوبى أفغانستان

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أعلن مكتب حاكم إقليم "هلمند" جنوبى أفغانستان تعرض قاعدة عسكرية فى الإقليم لهجوم من قبل مجموعة من المسلحين فى وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال المكتب - فى بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة إنه تم شن هجوم ضد فيلق "215 ميوند" داخل معسكر "شوراب" بالإقليم، ، وإنه تم صد الهجوم ولقى 9 مسلحين مصرعهم بينهم 3 انتحاريين .



وقالت مصادر موثوقة بإقليم هلمند إن الهجوم بدأ فى حوالى الساعة 4 فجرا (بالتوقيت المحلي) وشارك فيه 27 مسلحا على الأقل بينهم 7 انتحاريين.



بدوره، قال الكولونيل ديف بتلر، الناطق باسم القوات الأمريكية وأفغانستان، فى تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى إنه "تم صد الهجوم من قبل قوات الأمن الأفغانية الشجاعة"، مضيفا أن "قوات الأمن الأفغانية تقاتل من أجل شعب أفغانستان وهم حماة الشعب.