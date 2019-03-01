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"لوهانسك" الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 11 مرة خلال الليلة الماضية

الجمعة، 01 مارس 2019 07:46 ص
"لوهانسك" الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 11 مرة خلال الليلة الماضية عناصر من الجيش الاوكرانى
موسكو /أ ش أ/
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اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة فى جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 11 مرة باستخدام المدفعية عيار 122 ملم وقذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة وأسلحة خفيفة".

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن أراضى جمهورية لوهانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية فى جليبوك وكالينوفو-بورشتفاتوى وفرونزى وكالينوفو، ووفقا للمتحدث، تم إطلاق نحو 220 قذيفة باتجاه أراضى لوهانسك، موضحا أنه لا توجد أى خسائر بين صفوف المدنيين.

يذكر أن السلطات الأوكرانية، كانت قد بدأت فى شهر أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

 


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القوات الأوكرانية

أوكرانيا

قصف أراضيها 11 مرة




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