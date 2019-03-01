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صور.. بومبيو: كوريا الشمالية لم تكن واضحة بشأن إغلاق منشأة يونجبيون

الجمعة، 01 مارس 2019 05:57 ص
صور.. بومبيو: كوريا الشمالية لم تكن واضحة بشأن إغلاق منشأة يونجبيون مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
مانيلا (رويترز)
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ذكر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية طلبت رفعا كاملا للعقوبات خلال قمة هانوى، لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونجبيون النووية.

وقال فى مؤتمر صحفى خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا "كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله فى يونجبيون لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه".

وأضاف أن الولايات المتحدة "حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات"، وقال بومبيو إن كوريا الشمالية "طلبت بصورة أساسية إعفاء كاملا من العقوبات".

وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس الخميس بسبب العقوبات المفروضة على بيونجيانج. وقدم الطرفان تفسيرين متناقضين لما حدث. فقد قال ترامب إن كيم أراد رفع العقوبات "كليا"، لكن وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو قال إن بيونجيانج لم تطلب سوى رفع جانب من العقوبات.

وأضاف رى أن بيونجيانج قدمت اقتراحا واقعيا لمهندسين من البلدين لتفكيك الموقع النووى الرئيسى فى يونجبيون بالكامل.

 


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بومبيو

كوريا الشمالية

إغلاق منشأة يونجبيون




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