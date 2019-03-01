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"صحة سوهاج": فحص 99% من المستهدف ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الجمعة، 01 مارس 2019 04:17 م
"صحة سوهاج": فحص 99% من المستهدف ضمن مبادرة 100 مليون صحة 100 مليون صحه -ارشيفية
سوهاج – فريق المحافظات
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صرح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بأن ما تم فحصه من المواطنين المستهدفين ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة -التى انطلقت فى ديسمبر الماضى وانتهت أمس الخميس- بلغ 99% من إجمالى المستهدف الكلى، وبلغت نسبة المصابين بمرض فيروس سى 3% وتم صرف العلاج للحالات المصابة.

وأضاف "جميعة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المستهدف فحصه ضمن المبادرة على مستوى محافظة سوهاج بلغ 2 مليون و800 ألف شخص وفق إحصائيات الجداول الانتخابية، من بينهم 500 ألف شخص خارج البلاد، 200 ألف شخص، يعملون فى محافظات أخرى ووفيات.

وتابع أنه تقرر البقاء على فريق طبى فى كل إدارة صحية لاستمرار الكشف على المواطنين المتخلفين عن القوافل الطبية، لافتا إلى أن عدد المشاركين فى الحملة بلغ 10 آلاف مشارك ما بين أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين وخدمات معاونة وأنه تم تحديد مستشفيات "أخميم، البلينا، طهطا، التأمين الصحى، ومركز الجهاز الهضمى" لصرف العلاج للمواطنين.


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