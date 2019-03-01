صحة المنيا: 793 نقطة طبية لاستقبال المواطنين صباحا ومساء

المنيا - فريق المحافظات

شهدت الوحدات الطلبة والمراكز المتخصصة والمستشفيات الحكومية، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، لتوقيع الكشف الطبى عليهم من خلال المسح الشامل لفيروس سى، ضمن مبادرة 100 مليون صحة والتى انطلقت اليوم بمحافظة المنيا.

يقول الدكتور اسامه بلبل وكيل مديرية الصحة أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 مليون و348 الف و560 مواطن من فوق ال18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع امكانية الدفع بفرق متحركة ، مؤكداً أن المسح الطبي مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط وسيبدأ من 9 صباحا وحتى 9 مساءا ولمدة شهرين

فيما قال عبد الرحمن خلف أحد المواطنين 24 سنه أنه كان ينتظر انطلاق حملة 100 مليون صحة بالمحافظة ليكون أول شخص يقوم بإجراء الفحص، لافتا إلى أن حالته المادية ضعيفة ولذلك لا يستطيع إجراء تلك الفحوصات خارج المبادرة لأنها كانت مكلفة جدا.

ومن ناحية أخرى، فقد شهدت الوحدات الصحية بمركز ملوى إقبال غير طبيعى من المواطنين على المبادرة، حيث أكدت فاطمة خلف إحدى السيدات أن المبادرة كانت حلم، ونقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للفقراء من أبناء الشعب وتوفير العلاج بالمجان لمرضى الفيروس وقالت" مفيش حد عندنا فى ملوى مش هيكشف كلنا هنروح نكشف ."