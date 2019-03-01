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"سامية" تطلب نفقة 3 آلاف جنيه: "اتجوز غيرى وطلقنى وسابنى بـ6 عيال"

الجمعة، 01 مارس 2019 05:00 ص
"سامية" تطلب نفقة 3 آلاف جنيه: "اتجوز غيرى وطلقنى وسابنى بـ6 عيال" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت "سامية.م.أ"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، وطالبت بنفقة 3 آلاف جنيه، وقالت إن مطلقها حرمها وأطفالها الستة من حقوقهم الشرعية بعد صبرت على قسوته وجبروته سنوات طوال.

 

وأوضحت سامية فى دعواها: أهاننى وتعدى على بالضرب وعاملنى معاملة سيئة ثم طلقنى غيابى وترك 6 أطفال فى رقبتى لأذوق الويل والذل.

 

وأضافت: "وجدت نفسى بعد زواج  دام 14 عامًا فى الشارع وخرجت للعمل حتى أنفق على أولادى وأجد قوت يومى لأضطر للذهاب لمصنع حلويات للعمل من 8 صباحًا حتى الـ8 مساءً رغم مرضى وإجرائى عملية فى ظهرى".

 

وتابعت: "طلقنى زوجى وأستولى على منقولاتى وملابس أطفاله وجرى وراء شهواته وتزوج على وباعنى من أجل فتاة صغيرة وعندما اعترض على تصرفاته المشينة وشكوته لوالدته وعمه بدأ يتوعدنى بالعقاب وترك أطفاله دون نفقات".

 

واستطردت: "زوجى ملهوش أمان وأنا لا باخد نفقة  ولا أستطيع الدفع للمحامين ولا إقامة دعاوى بسبب جهلى ولولا مساعدة الجمعيات كانوا ولادى ماتوا ولكن ربنا كبير ومنتظرة حكم المحكمة".


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