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رئيس جامعة بنى سويف: 23 مارس بدء امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 01 مارس 2019 02:52 م
رئيس جامعة بنى سويف: 23 مارس بدء امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الجامعة على بدء امتحانات نصف الفصل الدراسى الثانى 23 مارس الجارى، مطالبا بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية ومراعاة الإجازات الرسمية.

وأكد منصور حسن فى بيان له اليوم الجمعة، أن مدة الدراسة 15 أسبوعا على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى بنهاية شهر مايو، وبدء امتحانات نصف الفصل الدراسى فى الفترة من 23 إلى 28 مارس، وامتحانات العملى نهاية الفصل الدراسى فى الفترة من 5 إلى 15 مايو، أما امتحانات النظرى بكل كليات الجامعة ومعاهدها والخاصة بنهاية الفصل الدراسى سيتم عقدها فى الفترة من 25 مايو إلى 29 يونيو القادم .


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