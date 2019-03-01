تفاصيل المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

ينشر "اليوم السابع" المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة بعد مناقشة الجدول أمس الخميس، بين قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد طلاب مدارس مصر.

وتنطلق الامتحانات 8 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم، ومن المقرر عرض المقترح على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى لاعتماده.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ "اليوم السابع"، أن الجدول لم يصبح نهائى حتى الآن وهناك مشاورات حول الجدول المقترح، لافتة إلى أن الوزارة أخذت رأى اتحاد طلاب مدارس مصر باعتباره الممثل الشرعى للطلاب وتم الاستماع لمطالبهم وانتهى دور النقاش الطلابى والمجتمعى حول الجدول.

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