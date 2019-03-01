video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

الجمعة، 01 مارس 2019 01:56 م
تفاصيل المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة بعد مناقشة الجدول أمس الخميس، بين قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد طلاب مدارس مصر.

وتنطلق الامتحانات 8 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم، ومن المقرر عرض المقترح على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى لاعتماده.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ "اليوم السابع"، أن الجدول لم يصبح نهائى حتى الآن وهناك مشاورات حول الجدول المقترح، لافتة إلى أن الوزارة أخذت رأى اتحاد طلاب مدارس مصر باعتباره الممثل الشرعى للطلاب وتم الاستماع لمطالبهم وانتهى دور النقاش الطلابى والمجتمعى حول الجدول.

 

ـ السبت 8 يونيو عربى ودين.

 

ـ الاثنين 10 يونيو اقتصاد واحصاء.

 

ـ الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى " انجليزى"

 

ـ السبت 15 يونيو استاتيكا

 

ـ الأربعاء 16 يونيو فيزياء وتاريخ

 

ـ السبت 22 يونيو جيولوجيا وتفاضل وتكامل وعلم نفس واجتماع

 

ـ الاثنين 24 يونيو ديناميكا

 

الأربعاء 26 يونبو أحياء وجبر وهندسة فراغية وفلسفة ومنطق

 

ـ السبت 27 يونيو الكيمياء والجغرافيا

 

- الاثنين 1 يوليو لغة أجنبية ثانية وتربية وطنية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة برنامج "نيوتن - مشرفة" لعام 2018/2019

وزير التعليم العالى يبحث مع وفد أردنى توسيع المشاركة فى مشروع "سيسامى"

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة