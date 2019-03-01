باكستان توافق على عرض وساطة روسى لتسوية أزمتها مع الهند

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أعلن وزير الخارجية الباكستانى، شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة موافقة بلاده على عرض الوساطة الروسى لتسوية الأزمة الباكستانية مع الهند.

وقال قريشى - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن لافروف عرض الوساطة، لتسوية الأزمة الباكستانية - الهندية، مشيرا إلى أن "باكستان مستعدة للجلوس إلى مائدة المفاوضات لتخفيف حدة التوترات".



وتأتى تصريحات وزير الخارجية الباكستانى فى أعقاب تصريحات لنظيره الروسي، سيرجى لافروف، أمس الخميس والتى عبر فيها عن استعداد موسكو للوساطة بين الهند وباكستان فى حال أبدتا رغبتهما فى ذلك.



وكانت موسكو قد أعلنت، فى وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء تبادل الغارات الجوية بين الهند وباكستان الأربعاء، معبرة عن أملها فى التهدئة السريعة بين البلدين.