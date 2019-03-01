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اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقى 24 ساعة

الجمعة، 01 مارس 2019 02:39 ص
اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن الوراق وشمال الجيزة والعجوزة والدقى 24 ساعة انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تشهد أحياء "الوراق، شمال الجيزة، العجوزة، والدقى" انقطاع فى مياه الشرب، لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الـ9 من مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الـ9 من مساء غدٍ السبت، كما يشهد حى بولاق الدكرور ضعفًا بخطوط المياه

 

وأكدت محافظة الجيزة، أن سبب الانقطاع هو قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء تحويلات لبعض خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال الحفر الخاصة بمحطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابى بحى العجوزة.

 

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن يتم تسيير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع وذلك من خلال الاتصال برقم طوارئ "125".


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