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الصحة تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" فى 7 محافظات

الجمعة، 01 مارس 2019 10:45 ص
الصحة تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" فى 7 محافظات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، فى 7 محافظات، بعدما انتهت المرحلتين السابقتين من المبادرة الرئاسية فى 20 محافظة، حيث تم  الإنتهاء من فحص  30 مليون و852 ألف مواطن فيها، سجلت المرحلة الأولى 13 مليون و100 ألف مواطن، وسجلت المرحلة الثانية 17 مليون و750 ألف مواطن.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة انطلقت في محافظات كلاً من الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادي الجديد، وقنا، والمنيا.

وقالت وزيرة الصحة إن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليون و39 ألف مواطناً، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية بانتهاء مرحلتها الثالثة والأخيرة، إلى أكثر من 45 مليون مواطناً، وهو العدد الإجمالي الذي كانت تستهدفه المبادرة منذ انطلاقها.

ولفتت وزيرة الصحة إلى ان مبادرة "100 مليون صحة"، نالت العديد من الإشادات كان أخرها اعتماد مجلس وزراء الصحة العرب لها كـ"تجربة ناجحة" يمكن للدول العربية الاسترشاد بها خلال انعقاده أمس بجامعه الدول العربية بمصر، فضلاً عن إشادات جهات دولية عديدة مثل منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن محافظة الجيزة تستهدف فحص 5 مليون و468 ألف مواطناً، تليها محافظة الشرقية بـ4 مليون و259 ألفاً، ثم الدقهلية بـ4 مليون و251 ألف مواطن، والمنيا بـ3 مليون و445 ألفاً، ثم الغربية بـ3 مليون و376 ألف مواطن، وقنا بـ2 مليون و24 ألف مواطن، وأخيراً الوادي الجديد بـ212 ألف مواطناً.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ المرحلة الثالثة بلغت  8 آلاف و52 ألف فريق طبي، مقسمين على فترتي عمل صباحية ومسائية، وذلك في 2401 نقطة مسح في المحافظات السبعة.

يذكر أن المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة"، من المقرر أن تختتم أعمالها بنهاية شهر إبريل القادم، بعد انتهاء فحص كافة محافظات الجمهورية البالغ عددهم 27 محافظة.


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