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"البيئة": بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى الشرقية بطاقة 3 آلاف طن

الجمعة، 01 مارس 2019 01:35 م
"البيئة": بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى الشرقية بطاقة 3 آلاف طن جانب من معاينة المحطة الوسيطة بمنيا القمح
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة البيئة عن قيام عدد من المتخصصين فى الوزارة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بإجراء معاينة لموقع المحطة الوسيطة بمنيا القمح لتطويرها، ورفع كفاءتها من خلال جهاز المخلفات بوزارة البيئة، والتى تعمل بطاقة استعابية 3 آلاف طن، على أن يتم بعد ذلك إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمنيا القمح يشمل مصنع لتدوير القمامة بطاقة إستيعابية 600 طن / يوم للقضاء على المقالب العشوائية وعمليات الحرق المكشوف للوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتورعبد الباقى ترك، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم، رافق المتخصصين خلال الجولة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة لتطبيق منظومة النظافة الجديدة والمخلفات للوصول إلى بيئة صحية ونظيفة ولإعادة الوجة الجمالى والحضارى لمدن المحافظة

كما أجرى الوفد زيارة لمركز ديرب نجم لإجراء معاينة على الطبيعة لمواقع التراكمات والمقالب العشوائية المنتشرة بالمركز لوضع خطة عمل عاجلة بالتنسيق مع المحافظة لرفع المخلفات فوراً والتخلص منها حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد المقالب العشوائية المنتشرة بكل مركز ومدينة ومعرفة كميات القمامة المتراكمة بها للبدء فوراً فى رفعها وتسوير قطع الأراضى الفضاء حفاظًا عليها ولعدم إستغلالها مرة أخرى كمقلب للقمامة وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لتحسين منظومة النظافة وخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

 


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