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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشيو إلى 29 قتيلا و80 جريحا

الجمعة، 01 مارس 2019 09:55 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشيو إلى 29 قتيلا و80 جريحا مقديشيو
أ ش أ
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أعلنت الشرط الصومالية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحارى الذى نفذته حركة (الشباب) الإرهابية وسط العاصمة مقديشيو، إلى 29 قتيلا و80 جريحا.

وقال الرائد فى شرطة العاصمة موسى على - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "حتى الآن، نعلم أن 29 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا فى انفجار أمس، وأصيب 80 آخرون، وما زال المسلحون يقاتلون من داخل منزل مدنى وسط العاصمة؛ ما يرشح عدد القتلى للارتفاع".

ونفذت حركة (الشباب) الإرهابية، أمس، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة فى العاصمة الصومالية مقديشو.
يشار إلى أن حركة "الشباب" كانت وراء العديد من الهجمات البارزة التى نفذت فى جميع أنحاء الصومال على مدى السنوات الماضية.

 

 


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